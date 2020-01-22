Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 2 раза, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела наших позициий біли совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.
Два вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".