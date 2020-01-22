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22.01.20 18:39

Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 4 раза, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 4 раза, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела наших позициий біли совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".

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