ГБР завершило расследование дела о превышении власти экс-начальником ГУ Нацполиции Днепропетровщины Глуховерей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду вечером.

"Следствием установлено, что 12 сентября 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области дал незаконный приказ сотрудникам спецподразделения "КОРД" задержать патрульных полицейских, которые остановили водителя его служебного автомобиля за нарушение правил дорожного движения", - отмечают в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.2 ст.343 и ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины осуществляет Офис генерального прокурора.

"Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд", - добавили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику Днепропетровской полиции Глуховере, - ГПУ

Как сообщалось, 23 августа следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины сообщили о подозрении экс-начальнику Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере.

На основании собранных доказательств экс-начальнику Днепропетровской полиции сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365, ч.2 ст.343, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.371 Уголовного кодекса Украины.

12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. "За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. При общении с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских", - сообщили в ГБР.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств).

Приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Глуховеря уволен с занимаемой должности начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.