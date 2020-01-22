Подросток через суд лишил своих отца и мать родительских прав

"Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

Свой иск юноша объяснил тем, что от рождения проживает с бабушкой и дедушкой, родные родители о нем никогда не заботились, им не интересовались и не помогали. Более того ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его.

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Ссылаясь на эти обстоятельства истец считает, что такие действия ответчиков свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам как ребенка.

В судебном заседании просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, внук стесняется своих родителей.

Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.

Полонский районный суд пришел к выводу о доказанности сознательного уклонения их от выполнения своих родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил ходатайство юноши.

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Отмечается, что в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 150 Семейного кодекса Украины, родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии, а также обеспечить получение ребенком полного среднего образования.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 164 Семейного кодекса Украины, родители могут быть лишены родительских прав, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Статья 165 Семейного кодекса Украины устанавливает право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав ребенка, достигшего четырнадцати лет.