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22.01.20 19:58

ОАСК обязал Кабмин утвердить Единый реестр памятников Второй мировой войны

Кабинет министров Украины обязан утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

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Такое решение принял 22 января Окружной административный суд Киева по иску Харьковского городского совета к Кабмину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщил заместитель директора Юридического департамента Константин Прокопьев, который представлял интересы Харьковского горсовета в суде, предъявление иска к Кабмину обусловлено тем, что, начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени, правительство не выполнило требование закона - не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны.

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По его словам, отсутствие этого реестра препятствует осуществлению полномочий, возложенных законом на органы местного самоуправления в сфере присвоения имен (переименования) улицам, проспектам, другим объектам топонимики и в сфере увековечивания победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова.

Также Константин Прокопьев отметил, что утверждение Единого национального реестра памятников Второй мировой войны необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование содержания, охраны и прочих мероприятий относительно этих памятников из государственного или местного бюджетов.

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