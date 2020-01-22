От пули вражеского снайпера на Донбассе 20 января погиб украинский воин Василий Муха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Боровской районной государственной администраци

Василий Муха, житель села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области, младший сержант, командир отделения - командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.

"20 января Боровщина понесла невосполнимую потерю - трагически погиб в зоне проведения ООС наш земляк, житель с. Пески-Радьковские Пески-Радьковского сельского совета, младший сержант, командир отделения-командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода второй мотопехотной роты воинской части А3137 Муха Василий Николаевич.

Боровская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Низкий поклон вам за воспитание мужественного патриота. Ушел из жизни самая дорогой и родной для вас человек.

Искренне разделяем ваше горе. К потере близкого человека никогда нельзя быть готовым, ведь с ней отходит частица нашей души. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти.

Скорбим вместе с вами, поддерживаем в час скорби.Светлая память и земля пухом нашем ГЕРОЮ, пусть покоится спокойно, а Господь дарует его душе Царство Небесное. ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации похоронят Героя 23 января.

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