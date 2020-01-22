Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.,
Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.
"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества. Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - отметил Зеленский.
Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе.