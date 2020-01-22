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22.01.20 20:21

Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.,

Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину 01

"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества. Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - отметил Зеленский.

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Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе.

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