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22.01.20 20:44

Украинского воина Валерия Закусило, погибшего на Донбассе, 22 января проводили в последний путь на Киевщине. ВИДЕО

22 января, в городе Белая Церковь Киевской области, состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Валерием Васильевичем Закусило (позывной Морячок).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "телебачення Білої Церкви".

Валерий Закусило, 1987 года рождения, уроженец Прибалтики, старший солдато, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 января в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Валерий Закусило родился 27.10.1987 года. После развода родителей вместе с отцом вернулся на его родину, в село Гуничи Овручского района Житомирской области. Окончил автодорожный техникум. Проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Впоследствии переехал в город Белая Церковь, где и подписал контракт на военную службу в 72-й ОМБ.

У него остались отец, мать, жена и две дочери.

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