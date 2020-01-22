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22.01.20 21:38

Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины

Украинское правительство уважать саморегуляцию и автономию журналистов и не вмешиваться в этот процесс.

фейк

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьерреса относительно законопроекта Министерства культуры, молодежи и спорта к законопроекту о противодействии дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов их прав. ЕФЖ решительно отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и накладывать какие-либо ограничения на журналистов", - подчеркнул Гутьеррес.

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Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" предусматривает создание "единой пресс-карты", которую государство будет признавать в качестве подтверждения статуса профессии, введение Индекса доверия и должности Уполномоченного по вопросам информации.

На 28 января назначен следующий этап публичного обсуждения законопроекту о дезинформации.

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