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22.01.20 21:57

По факту драки с участием нардепа Кивы в киевском ресторане начато производство, - Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 г., ударил потерпевшего головой в лицо", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только генеральный прокурор.

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Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киви удар в лицо

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