Британский парламент поддержал закон о выходе из ЕС, теперь его должна подписать Елизавета II

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Законопроект будет одобрен королевской властью до конца недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в следующую пятницу (31 января. - Ред.) после почти полувекового членства", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

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Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам досрочных выборов 12 декабря. Благодаря этому законопроект о Brexit был одобрен палатой общин 9 января 2020 года.