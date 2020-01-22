Чубаров анонсировал на май марш крымских татар на оккупированный полуостров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, которые "постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями", приобщившись к пересечению админграницы.

Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что будет силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году ", - заявил политик.

6 декабря 2019 Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение шествия с материковой части Украины в аннексированного Россией Крыма. По словам председателя Меджлиса, организаторы намерены также обратиться к ряду стран и международных организаций, чтобы они приняли участие в марше. Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один, и не два месяца".

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