Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Сразу хочу отбросить все слухи - ни про какую продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта как Укрзализныця речь не идет", - сказал премьер.

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Он добавил, что после встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе, они пришли к пониманию формата сотрудничества: Украина полностью сохраняет за собой контроль над Укрзализныцей. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

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