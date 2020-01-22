Плавни горят под Одессой. ГСЧС заявляет, что не может потушить пожар. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает одесское издание "Думская".
Отмечается, что загорелся камыш, сухая трава и мусор. Очевидцы сообщают, что огонь виден за много километров от места происшествия.
О пострадавших пока не сообщается.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщил "Думской", что технических возможностей потушить пожар у них нет.
"Пожарные расчеты на месте не работают, поскольку у нас отсутствует техника для тушения пожаров в плавнях", - сообщили в ведомстве.