Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду вечером.

"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.

Зеленский поблагодарил авторов видеоролика, который призывает инвестировать в украинскую экономику.

Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику, которая быстро растет.

В информации пресс-службы ОП отмечается, что в 2020 году "многоформатное пространство" Украинского дома стало крупнейшим за всю свою историю.

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