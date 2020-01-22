Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы как правительство пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор", - отметила глава ведомства.

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Она подчеркнула: "Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых".

В то же время, Новосад поддерживает позицию правительства, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. "Это должна быть четкая и прозрачная система", - сообщила она.

Министр признала: "Формулировка в моем интервью была неудачной. У нас до сих пор есть значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко.

Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно".

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Напомним, глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка. По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы "нормально прожить", но сумма ее не устраивает.

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