Следователи ГБР готовят к передаче в суд одно из дел Майдана, - пресс-служба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Бюро рассказали о плане своей работы во время брифинга с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни", участниками Революции Достоинства и Офиса генерального прокурора.

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Следователи ГБР сообщили, что продолжается прием уголовных производств от Офиса генпрокурора, а по уже принятым делам формируются планы дальнейших следственных действий.

"Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года. В Бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, в данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

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11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.