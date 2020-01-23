ВАДА снова прекратило работу Московской антидопинговой лаборатории из-за манипуляции информацией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт ВАДА.



Решение вступает в силу немедленно.



"Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в связи с программой "Биологический паспорт спортсмена" (ABP), и останется в силе в ожидании дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом", – сказано в сообщении.



Приостановку деятельности Московской антидопинговой лаборатории в ВАДА связывают с решением своего исполкома от 9 декабря лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляцию данными о допинг-пробах российских спортсменов.

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Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.



Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.



Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.



В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.



В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.



РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.



20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.



13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.



В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.



2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.



В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.



9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио.

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