"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.
В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.
Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.
Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.
Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.