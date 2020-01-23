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23.01.20 01:14

"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.

"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.

В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.

Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.

Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

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