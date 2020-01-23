Новый коронавирус унес жизни 17 человек в Китае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Global Times.



В ночь на 23 января число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 550 человек..



Штаб по борьбе с эпидемией в городе, где впервые подтвердили новый тип вируса, предупредил, что 23 января в городе будет приостановлена работа всего общественного транспорта, сообщает канал CGTN. В 10.00 по местному времени в городе перекроют пути сообщения с аэропортами и железными дорогами.



Телеканал отмечает, что большинство заболевших – жители Ухана или люди, которые посещали город. Власти страны просят горожан не покидать Ухан без "особых на то причин".

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Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы его передачи неясны.



"Эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что существует возможность мутации вируса", – сказано в сообщении.



Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на утро 22 января количество заболевших в Китае составляло более 400 человек, погибших было девять.



21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.



Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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