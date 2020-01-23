Один украинский воин погиб, один - ранен. За минувшие сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 23 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От пули вражеского снайпера на Донбассе 20 января погиб украинский воин Василий Муха

"Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

"С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - констатировали в штабе ОС.



