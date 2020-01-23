Я собираюсь посетить Украину в скором времени, - Помпео

Американский телеканал CNBC в свою очередь отмечает, что этот визит может состояться в течение следующей недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помпео отменил запланированную на начало января поездку в Украину и еще в четыре страны в связи с ростом напряженности между США и Ираном, напоминает телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео пообещал проверить, не вели ли за Йованович незаконную слежку

Помпео объяснил, что из-за проблем на Ближнем Востоке, ему пришлось отложить ранее запланированную поездку в Киев, пишет РБК-Украина.

"Да, я собираюсь поехать туда. У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени" - сказал он.