Иран должен передать черные ящики самолета МАУ другой стране, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы понимаем, что черные ящики - ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и должным образом. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и существенные технологические требования, которые отсутствуют в Иране", - сказал Трюдо.
По его словам, лучшей страной для этой цели была бы Франция. "Именно поэтому мы призываем Иран передать черные ящики надежной третьей стране, которая имеет технологическую возможность и людей, способных правильно проанализировать эти ящики. В международном сообществе сложился широкий консенсус, что на эту роль лучше всего подходит Франция, и мы призываем Иран сделать это", - отметил глава правительства Канады.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.