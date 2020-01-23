Иран должен передать черные ящики самолета МАУ другой стране, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что черные ящики - ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и должным образом. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и существенные технологические требования, которые отсутствуют в Иране", - сказал Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

По его словам, лучшей страной для этой цели была бы Франция. "Именно поэтому мы призываем Иран передать черные ящики надежной третьей стране, которая имеет технологическую возможность и людей, способных правильно проанализировать эти ящики. В международном сообществе сложился широкий консенсус, что на эту роль лучше всего подходит Франция, и мы призываем Иран сделать это", - отметил глава правительства Канады.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.