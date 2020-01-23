США взяли на себя обязательства по помощи в сохранении суверенитета Украины, - Помпео

Об этом заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью информагентству Bloomberg, стенограмму которого обнародовал в среду Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы", - пояснил глава американской дипломатии в ответ на вопрос, почему политика США на украинском направлении имеет значение для рядового американца.

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"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем им (украинцам – ред.) в целом ряде вещей, чтобы они могли оставаться суверенной нацией в безопасности", - продолжил глава Госдепартамента.

Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты "заботятся о демократии" везде в мире.

"Они (Украинское государство – ред.) являются крупным торговым партнером для США. Америка имеет ряд интересов в контексте Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности", - добавил государственный секретарь США.

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Он также отметил, что американская политика в отношении Украины основывается на фундаментальных принципах уменьшение остатков коррупции и помощи украинскому народу в усилении демократии, которая находится под угрозой со стороны РФ".

"Украина находится под колоссальным давлением со стороны России и президент (Трамп. - Ред.) предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама. Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать. Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии", - сказал госсекретарь, пишет РБК-Украина.