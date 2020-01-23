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23.01.20 07:55

2-3 министра могут быть уволены, - Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предположил, что 2-3 министра могут написать заявление об увольнении по собственному желанию.

2-3 министра могут быть уволены, - Арахамия

Об этом он сказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, 2-3 министра могут. Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак (министр развития общин и территорий. - Ред.) обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля (главу Ивано-Франковской ОГА, экс топ-менеджера ДТЭК. - Ред.). Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", - отметил Арахамия.

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Отвечая на вопрос, останется ли на своей должности глава МВД Арсен Аваков, Арахамия сказал: "Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение".

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