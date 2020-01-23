"Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

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Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Как сообщалось, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".

При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.