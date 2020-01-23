Украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, - Зеленский

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - написал Зеленский в четверг утром на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, президент Украины 23-24 января осуществляет рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста.

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