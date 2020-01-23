"У нас не было "штаба спасения Гончарука", - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в интервью "УП".

Арахамия опроверг информацию о том, что именно он якобы придумал "маневр" с заявлением об отставке Гончарука на имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации. ... Пытался, потому что это нас касается, мы - власть. И обычным людям на улице вообще безразлично: парламент, правительство или президент. Они говорят "власть", - отметил он.

В ответ на вопрос, кто еще был причастен к тушению скандала, Арахамия ответил: "Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

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