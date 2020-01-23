Электронная платформа "Е-ветеран" будет реализована и заработает до 2021 года, - Коляда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что до 2021 года, или в начале 2021 года ветераны уже смогут пользоваться онлайн-услугами", - сказала она, отвечая на вопрос, когда начнет функционировать Единый государственный реестр ветеранов войны, а также, когда будет реализована и заработает электронная платформа "Е-ветеран".

По ее словам, на данный момент готово техническое задание, а также есть финансы, которые предоставлены международными партнерами, и министерство вступает в практическую стадию выполнения задачи.

"Мы не будем в этом плане выдумывать новый велосипед, мы возьмем те базы и реестры, которые уже есть у наших коллег, например, достаточно хорошая база людей с инвалидностью в Минсоцполитики. Мы возьмем ее, апгрейд своей спецификой и пойдем более быстрым путем", - заявила Коляда.

Что касается открытия региональных центров психосоциальной адаптации ветеранов "Ветеранское пространство", министр отметила, что такие центры во всех областях появятся на протяжении пяти лет.

"Я не говорю, что это будет продолжаться все 5 лет. Если нам удастся это сделать за 2020-21 годы - это будет прекрасно, мы будем стараться ускорить это. Сейчас у нас есть методики, есть утвержденный стандарт предоставления такой помощи, а также четыре пилота. Теперь надо их протестировать, и в течение этого года сделать так, чтобы эти ветеранские пространства были открыты уже за счет бюджетных, а не донорских средств, как сегодня", - заявила Коляда.

Напомним, 14 августа Кабинет Министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации ветеранов, - Коляда