Ожидаем принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года, - Коляда

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Законопроект будет подан, я думаю, в течение двух недель… Я надеюсь, что мы его примем в течение первого квартала, хотя прогнозировать, как он будет проходить в комитете, невозможно", - сказала Коляда в интервью агентству.

По словам министра, при подготовке данного законопроекта были объединенные группы авторов, среди которых и ветераны, и общественный совет, и совет семей погибших и народных депутатов из разных фракций парламента, которые бы могли адвокатировать этот законопроект в Раде.

"Интересно, что каждый блок закона был согласован с нашими бенефициарами. То есть, блок в части семей погибших мы прорабатывали с семьями погибших, в части Революции Достоинства - с советом семей Героев Небесной сотни. Поэтому, могу сказать, что мы публично с общественностью его обсудили и вступаем вместе с ними в процесс его принятия", - констатировала Коляда.

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