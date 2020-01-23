Гончарук: Ожидаем начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал 23 января в кулуарах "Украинского завтра" в швейцарском Давосе.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая. - Ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук.

Как сообщалось, 23 января президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Георгиевой обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ. На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году. Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

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