Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - "Прямой"

Об этом сообщает телеканал "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Пленки Трубы" взорвали информационное пространство несколько месяцев назад. Директор Государственного бюро расследований на тех записях наговорил на несколько уголовных дел. Он раздавал указания, не имел права раздавать, докладывал о ходе расследований людям, которым не вправе докладывать. Но до сих пор оставался один большой вопрос - настоящие ли эти записи?

"Они были опубликованы в анонимном телеграмм-канале, достоверность источника проверить невозможно. И поэтому мы, как добросовестные журналисты долгое время вынуждены были пользоваться формулировкой" голос, похожий на голос директора ГБР ". Как бы это ни было неуклюже, но это было юридически правильно ", - говорит журналист-расследователь Илья Лукаш.

Когда Роман Труба отчитывался перед журналистами 9-го октября 2019 года, он не знал, что запись именно этого брифинга станет источником данных для биометрического анализа голоса директора ГБР. До скандала с "прослушкой" оставалось больше месяца.

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Телеграмм канал "Трубу прорвало" был создан 19 ноября. Неизвестные авторы опубликовали первые десять файлов с записями из кабинета Трубы. Впоследствии, в течение декабря-января публикации продолжились. Всего на сегодня обнародовано двадцать файлов.

Журналисты "Прямого" решили провести фоноскопическую экспертизу. Они нашли эксперта-криминалиста в Канаде. "У меня было много разных дел в Центре криминалистических исследований, но я продолжал то, с чего начинал - исследования по голосовой идентификации. Я работал со всеми типами магнитных записей - аудио, видео, все варианты. Но я всегда был сосредоточен именно на идентификации голоса ", - рассказал эксперт по голосовому анализу Штеван Паушак.

Доктор Штеван Паушак - один из ведущих специалистов по биометрической идентификации голоса в Канаде. Более двадцати лет он проработал в Центре криминалистических исследований Торонто, это один из крупнейших институтов такого типа в Северной Америке. Сегодня Штеван Паушак возглавляет собственную криминалистическую компанию, и имеет более сорока лет опыта. Он неоднократно брался за анализ пленок, имели политическое значение, поэтому прекрасно понимает степень ответственности. Паушак дважды проанализировал файлы, опубликованные каналом "Трубу прорвало". Первый этап - обычная спектрография. Ее могли бы сделать и в Украине. Но канадский эксперт имеет доступ и к гораздо лучшим технологиям - он провел биометрическую идентификацию голоса.

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"Голос похож на почерк, да? Он такой же индивидувальный. Но штука в том, что когда вы попробуете оцифровать почерк человека, и оцифровать ее голос, для голоса вам нужно в тысячу раз больше компьютерного времени, чем для почерка", - отмечает эксперт.











Если коротко, "фоноскопическая экспертиза" - очень человекозависима. Двое экспертов на основании одного и того же набора данных могут прийти к разным выводам, так как в конечном итоге голос анализирует человек.

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"Биометрическая идентификация" - надежнее. Много лет это была секретная технология, ее имела только разведка - США, Канады, Великобритании. Для биометрической идентификации голоса Романа Трубы были использованы уже известные вам записи брифинга директора ГБР от 9 октября. Его сравнили с записями якобы "прослушки".

"Это означает, что председатель ГБР не является независимым, не проводит расследование, а он является марионеткой, политической фигурой, которая согласовывает все действия вне своих полномочий, выдает право принятия решений людям, которые этого не могут делать фактически это означает фактически, что нивелируется вообще цель досудебного расследования ", - отмечает адвокат Татьяна Козаченко.

Результаты работы канадского эксперта Штевана Паушака ждали больше месяца. "Вероятность очень высока. Очень высокая, я бы сказал. Думаю, у меня было очень немного дел, где бы совпадение было бы столь же надежным, как в этом. Главным образом это потому, что у вас очень много образцов его голоса", - резюмировал эксперт голосового анализа.

Из всего массива записей для анализа были выбраны пять файлов. Важнейший показатель биометрической идентификации - коэффициент вероятности, соотношение похожих и непохожих черт. Если этот коэффициент больше ста, идентификация успешна. Вы можете видеть, - в файлах Трубы эти коэффициенты не просто больше сотни, некоторые больше на порядок: шестьсот шесть с половиной тысяч, семь тысяч.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

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Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

3 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро, выполняя решение суда, открыло уголовное производство, касающееся бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.