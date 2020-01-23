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23.01.20 10:51

Обязательные ежегодные бесплатные медосмотры ветеранов стартуют с 1 апреля, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра ветеранов с 1 апреля 2020 года. Ветераны, которые не пройдут этот медицинский осмотр, не будут иметь права получить от министерства проплаченную медицинскую услугу.

Обязательные ежегодные бесплатные медосмотры ветеранов стартуют с 1 апреля, - Коляда

"Я думаю, что эти обязательные медицинские осмотры будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года, когда мы перейдем на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что важно заниматься превенцией, а не преодолевать последствия, как это чаще всего происходит на данный момент.

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"Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу", - подчеркнула она.

Также Коляда отметила, что ведомство продолжает работу с Министерством здравоохранения по совершенствованию подхода, который предусматривает пакета дополнительных услуг, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам в медицинских учреждениях.

"Сейчас активно работаем с теми заведениями, которые потенциально будут нам предоставлять эти услуги", - подчеркнула министр.

Она отметила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и захотят предоставлять услуги ветеранам.

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"Мы договорились, что мы им поможем соответствовать этим требованиям в части какого-то оборудования или функциональной способности, принимая во внимание то, что у нас есть определенные международные партнеры, которые согласились поддержать медицинские учреждения, которые в дальнейшем будут обслуживать ветеранов", - заявила Коляда.

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