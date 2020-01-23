Обязательные ежегодные бесплатные медосмотры ветеранов стартуют с 1 апреля, - Коляда

"Я думаю, что эти обязательные медицинские осмотры будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года, когда мы перейдем на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что важно заниматься превенцией, а не преодолевать последствия, как это чаще всего происходит на данный момент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено: будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер, - Коляда

"Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу", - подчеркнула она.

Также Коляда отметила, что ведомство продолжает работу с Министерством здравоохранения по совершенствованию подхода, который предусматривает пакета дополнительных услуг, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам в медицинских учреждениях.

"Сейчас активно работаем с теми заведениями, которые потенциально будут нам предоставлять эти услуги", - подчеркнула министр.

Она отметила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и захотят предоставлять услуги ветеранам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаем принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года, - Коляда

"Мы договорились, что мы им поможем соответствовать этим требованиям в части какого-то оборудования или функциональной способности, принимая во внимание то, что у нас есть определенные международные партнеры, которые согласились поддержать медицинские учреждения, которые в дальнейшем будут обслуживать ветеранов", - заявила Коляда.