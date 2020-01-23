Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ

Назначенный руководитель и представитель парламентской фракции "Слуга народа" озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Виктора Януковича, говорится в заявлении пресс-службы НФ.

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"Мысли о том, что не надо проводить евроинтеграционных изменений, как и недавние заявления чиновников из команды "Слуги народа" о том, что не надо "стучать" в двери НАТО - это симптомы ревизии нашего курса в Объединенную Европу.



Попытки Януковича остановить этот курс и мантра Азарова "Украину никто в ЕС не зовет" закончились восстанием людей.



План Арахамии поставить на паузу приведения законодательства Украины в соответствие с законами ЕС свидетельствует об элементарном непонимании целей и природы европейской интеграции", - говорится в заявлении.



"На нашем пути в ЕС не может быть пауз. "Остановка" означает не только возврат в прошлое, но и провал всех прогрессивных преобразований и реванш Москвы.



Парламентский лидер "Слуги народа", к сожалению, выбрал возможность выступления в Давосе, которую политики используют с максимальной пользой для интересов своих стран, для распространения очередных скандалов и сомнений в действиях Украины.



Призываем руководство государства и правительства публично отмежеваться от озвученных идей ревизии европейской интеграции и навести порядок во внешней коммуникации должностных лиц, чья позиция может нанести ущерб нашим национальным интересам", - говорится в заявлении.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".

Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.