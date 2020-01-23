Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Отмечается, что в стране проживают 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

При этом дети - 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

Для электронной переписи использовались три метода - комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод - использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также реестровый метод.

"К счастью, все три метода дали, приблизительно одинаковый результат… Максимальная разница между результатами – около 2,86%... Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точная погрешность, будем делать отдельные точечные исследования", - пояснил Дубилет.

Что касается дальнейших планов, то в феврале правительство планирует получить оценку численности наличествующего населения на уровне регионов и районов, в марте - оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе - оценку имеющегося населения на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссия о проведении традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается.

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