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23.01.20 12:15

Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила, что по структуре Государственного бюро расследований первый заместитель главы бюро имеет доступ к делам Майдана. Поэтому, по словам Сюмар, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый заместитель главы бюро не имеет доступ.

Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар

Об этом  Сюмар заявила на общем с адвокатами экс-президента Петра Порошенко брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Есть утвержденная структура ГБР. Ее не может изменить сама и. о. директора. По этой структуре, первый заместитель имеет влияние на первое, второе и третье управления. Как раз третье управление занимается делами Майдана. Поэтому мы будем спрашивать у ГБР, каким образом они намерены останавливать первого заместителя. Нас интересует, как это будет организовано в правовом поле. Потому что согласно закону поменять эту структуру может только президент", - сказала она.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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