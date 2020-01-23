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23.01.20 12:14

Медреформа в Украине в этом году откроет отрасль для частного капитала, - Гончарук

Правительство Украины в 2020 году намерено осуществить сложные реформы в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала.

Медреформа в Украине в этом году откроет отрасль для частного капитала, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на организованном Фондом Виктора Пинчука "Украинском завтраке" в Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения", – сказал он.

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Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций", – заявил премьер, подчеркнув, что новое поколение во власти пытается трансформировать страну настолько быстро, насколько это возможно.

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