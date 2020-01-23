Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии СМИ.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек-обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал глава государства.

Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.

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