Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Об этом на Украинском завтраке в Давосе сказал корреспонденту LIGA.net министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя заявление премьер-министра о сдачи УЗ в управлении немецкой Deutsche Bahn, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве", - подчеркнул Криклий.

По его словам, Deutsche Bahn может поделить своими данными, опытом и наработками.

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"Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была "немецкая точность" в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских", - отметил министр.

На вопрос о том, будет ли Deutsche Bahn назначать руководителя УЗ и планируется ли поставить на руководящие посты 15 топ-менеджеров от немецкой компании, Криклий ответил: "Мы говорим пока о консультациях и о партнерстве. В дальнейшем будем рассматривать разные сценарии. Но мы будем защищать интересы Украины - что нам выгодно и что нет. Также мы не отказываемся от планов по IPO".

Криклий считает, что сотрудничество с немецкой компанией должно иметь под собой экономические расчеты. "Будем предметно смотреть на то, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, или сколько сэкономим", - сказал глава Мининфраструктуры.

Комментируя возможное сокращениях сотрудников УЗ, Криклий отметил, что планируется оптимизация. "Мы не будем "увольнять треть", как писали в прессе [...] Будем продавать непрофильные активы. Это от 8 до 12 млрд грн. Маленький пример наших планов - концессия ж/д вокзалов. Хотим, чтобы по примеру Польши, небольшие невостребованные вокзалы превратились в большие транспортные хабы с торговыми центрами", - подчеркнул министр.

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"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колосальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал он журналистам в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе (Швейцария) в четверг, пишет Интерфакс-Украина.