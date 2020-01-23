Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар

Об этом на брифинге заявили адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань и нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Такие конфликты, политическое вмешательство должны расследоваться в первую очередь, - считает Сюмар. - Мы видим, что практика торможения расследования продолжается".

"Есть адвокат. Он защищает определенную позицию. И теперь, попадая на должность, он перешел в окоп противника. Это явный конфликт интересов. Он должен менять все свои подходы и стать на противоположную позицию. Во всем мире это недопустимо. Это очевидные вещи. Защита переходит на сторону обвинения. Но есть понятие адвокатской тайны, ему могут быть известны какие-то факты со стороны защиты. И он с этим информационным багажом переходит на сторону обвинения. Это недопустимо ни в одной цивилизованной правовой системе", - сказал Головань.

Сюмар добавила, что семьи погибших на Майдане считают, что это нивелирует судебный процесс.

"Суд может попросту не принять результаты расследований преступлений, исходя из того, что оно происходило с конфликтом интересов", - отметила нардеп.

По ее словам, это путь к тому, чтобы сделать Януковича навсегда неподсудимым.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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