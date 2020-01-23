Будем добиваться приобщения к производствам против Трубы экспертизы "записей", - адвокаты Порошенко Головань и Новиков

Об этом адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков заявили сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Обнародованная вчера на канале "Прямой" экспертиза, проведенная канадским экспертным центром, показала, что голос на пленке принадлежит Роману Трубе.

Отмечается, что до недавнего времени эта методология была в распоряжении только спецслужб. Эти передовые технологии определенное время держали в секрете.

"Эксперт описывает процедуру, как он это делает. Берется образец голоса с брифинга. Потом берется клип. Сравнивается не только спектр голоса, но и вся речь в комплексе. Включая паузы между словами и манеру разговаривать. Не обязательно при этом даже владеть языком. Компьютерная система анализирует и делает вывод. Эксперт однозначно пришел к выводу, что это голос Романа Трубы. Вчера он заявил, что идентифицировать было довольно легко, потому что есть много образцов голоса с пресс-конференций Трубы", - рассказал адвокат.

По поводу остальных лиц, чьи голоса возможно зафиксированы на пленках, Головань объяснил: "Было важно установить оригинальность голоса главного фигуранта и проверить возможности для такого исследования. Мы видим, что возможности открываются. Эта работа может быть продолжена. Есть уголовные производства, и пусть следователи объяснят, почему они ничего не делали по этому поводу. Они тепрь не могут сказать, что возможности нет. Как мы видим, они есть".

Напомним, ранее канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

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