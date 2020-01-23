Наемники РФ три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен военнослужащий, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. Вследствие прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что состояние здоровья военнослужащего, по имеющейся информации, удовлетворительное.

Так, с полуночи противник вел обстрел из стрелкового оружия в районе н.п. Опытное. Также утром, с 6:30 враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам н.п. Талаковка.

Кроме того, после 8:50 противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам г.Красногоровка.

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