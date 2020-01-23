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23.01.20 13:27

Наверное, мы этим путем не будем идти, - Дубилет о проведении переписи населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не видит необходимости в проведении переписи населения.

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Об этом министр сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перепись населения, если мы ее будем проводить, у нас еще будут внутри дискуссии по этому поводу, обойдется государству где-то в 3,4 млрд грн. И по времени, если бы мы это проводили, то мы получили бы результат уже в следующем году", - сказал Дубилет.

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Министр убежден, что такая перепись "не будет эффективной" для государства.

"Я буду доказывать другим представителям власти, что, наверное, мы этим путем не будем идти", - сказал Дубилет.

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