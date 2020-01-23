ЕС временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ссылаясь на данные, поступившие в службу от Европейской Комиссии 22 января.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявили в ведомстве.

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Как сообщалось, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая обл.) зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской райгосадминистрации решением от 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта этого же района.

По информации Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в эпизоотическом очаге (в трех птицеводческих хозяйствах) насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 9:00 21 января в эпизоотическом очаге бескровным методом было умерщвлено и сожжено 22 тыс. голов птицы.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, в январе 2020 года вспышки гриппа птицы были зарегистрированы в Польше, Словаки, Венгрии, Румынии, Чехии. В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось в 2016 - в начале 2017 года.

По состоянию на начало 2020 года в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 млн голов птицы.

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