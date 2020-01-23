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23.01.20 13:50

ЕС завтра подпишет соглашение о Brexit

Руководители Европейского Союза заявили, что соглашение о выходе Великобритании с ЕС будет подписано в пятницу, 24 января.

ЕС завтра подпишет соглашение о Brexit

Об этом сообщил 23 января во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии", - сообщил спикер.

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Точное время подписания соглашения будет сообщено несколько позже.

Королева Великобритании Елизавета II подпишет документ в четверг, 23 января.

Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

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