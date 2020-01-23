Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты обсутраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.

В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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