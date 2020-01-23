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23.01.20 14:05

Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат. ФОТО

Обвиняемую в подготовке убийства бизнесмена в Косиве Инна Грищенко, которую следствие по делу об убийстве Павла Шеремета рассматривает как источник информации, отпустили под домашний арест.

Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат. ФОТО

Об этом сообщила адвокат Алена Помазановская, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня реально "Добрый день"!!! Многие поддерживали и верили, и все-таки реально!!! Резолютивная часть решения суда:
"Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - сообщила она.

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Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат 01
Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат 02

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

По словам МВД, в деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией: "Не исключаем, что они станут подозреваемыми".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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