Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать"

Deutsche Bahn - национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок - не планирует принимать в управление украинскую "Укрзализныцю". Об этом, отвечая на запрос DW, в четверг, 23 января сообщили в пресс служба компании.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проэктами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать" Укрзализныцю " в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

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Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

В четверг, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера. - Ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

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Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем. "Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал Криклий.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.