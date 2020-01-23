За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

Такие цифры озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Единственное что мы можем сделать – это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 миллиона человек. Но, видимо, этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Около 3,8 миллиона человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались заробитчанами или по другой причине – это же открытый вопрос. Это открытая статистика", - сказал Дубилет.

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