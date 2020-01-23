Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие, поскольку "праворадикальные группы имеют историю неправомерного использования государственной символики в своих эмблемах".

"И именно поэтому некоторые национальные флаги и символика появились в этом документе", - отметили британские правоохранители.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении посольства.

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Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".